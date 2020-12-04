Пашинян через ЕАЭС поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также в разрешении проблем, который возникли перед народом республики в этом году. Такое обращение глава правительства озвучил в ходе видеоконференции межправительственного совета Евразийского экономического союза.
Пашинян также заявил о необходимости формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС.
В Армении за сутки зарегистрировано 1184 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии приблизилось вплотную к 140 тысячам. Выздоровели почти 115 тысяч человек, умерли 2277.
Накануне в ходе онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашин заявил, что последние два месяца стали для Армении периодом противостояния с Азербайджаном, который был поддержан Турцией.
В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение об урегулировании ситуации в регионе и прекращении боевых действий.
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