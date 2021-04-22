ПАСЕ призвала освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала российские власти освободить Алексея Навального, сообщает ТАСС.

В тексте резолюции, которая была одобрена 22 апреля, говорится, что оппозиционер должен выйти на свободу «при любых обстоятельствах». Также оговариваются сроки - «до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека», которое запланировано с 7 по 9 июня текущего года.

Кроме того, ПАСЕ призвала Россию предоставить политику «всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет».

Отмечается, что резолюцию одобрили 105 депутатов ПАСЕ, против высказались 26 парламентариев, ещё 11 воздержались.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны, сообщает RT.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и отказывается выполнять свои международные обязательства.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.