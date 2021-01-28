ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, сообщает ТАСС.
Соответствующую резолюцию поддержали 107 парламентариев, высказались против или воздержались 36 и 24 депутата, соответственно.
Ранее глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации, сообщает RT. По итогам голосования идея украинского представителя была поддержана 38 парламентариями из пяти различных национальных делегаций.
Глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что российская делегация покинет площадку в случае ограничения их полномочий.
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