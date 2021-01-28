ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, сообщает ТАСС.

Соответствующую резолюцию поддержали 107 парламентариев, высказались против или воздержались 36 и 24 депутата, соответственно.

Ранее глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации, сообщает RT. По итогам голосования идея украинского представителя была поддержана 38 парламентариями из пяти различных национальных делегаций.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что российская делегация покинет площадку в случае ограничения их полномочий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/Carlton Browne
ТЕГИ:Петр ТолстойРоссияПАСЕ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры