Выборы на Украине
Всего участие в выборах приняли участие 49,84% украинских избирателей.
Партия Зеленского сохраняет лидерство после подсчета 30% бюллетеней
22 июля07:17
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство после обработки 30 процентов бюллетеней на выборах в парламент. Она набирает 42,12% голосов, этом сообщает RT со ссылкой на данные украинской ЦИК.
На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,69%), замыкает первую тройку «Европейская солидарность» (8,70%).
На четвертом месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,20%), на пятой позиции - «Голос» (6,41%).
Всего участие в выборах приняли участие 49,84% украинских избирателей.
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ФОТО: Кадр из трансляции
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