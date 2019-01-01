Выборы на Украине

Партия Зеленского сохраняет лидерство после подсчета 30% бюллетеней

22 июля07:17

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство после обработки 30 процентов бюллетеней на выборах в парламент. Она набирает 42,12% голосов, этом сообщает RT со ссылкой на данные украинской ЦИК.

На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» (12,69%), замыкает первую тройку «Европейская солидарность» (8,70%).

На четвертом месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,20%), на пятой позиции - «Голос» (6,41%).

Всего участие в выборах приняли участие 49,84% украинских избирателей.

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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВерховная Рада