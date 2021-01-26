Партия Зеленского опустилась на 4 место в украинском парламентском рейтинге

Украинская правящая партия «Слуга народа» опустилась на четвертую строчку парламентского рейтинга страны согласно данным опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом в декабре партия, основанная президентом Украины Владимиром Зеленским, занимала второе место в рейтинге с 20,9% голосов, уступив лишь партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) (23,1%). По мнению аналитиков, на понижение рейтинга «Слуги народа» повлияло усиление националистической политики, ухудшение экономического положения и оставшаяся нерешённой ситуация в Донбассе, отмечает РИА ФАН.

«Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января и в них участвовали указанные в таблице партии, относительно всего голосов получила бы партия «ОПЗЖ» , за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором», — отмечается в опросе КМИС.

На втором месте оказалась партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность»: её поддерживают 11,6% респондентов и 15,3% среди определившихся с выбором .

Третью строчку рейтинга делят партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (9,5% и 12,6% соответственно) и «Слуга народа» Зеленского, которую поддержали 8,5% респондентов и 11,2% готовых проголосовать.

Опрос КМИС проводился 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Социологи опросили 1005 жителей Украины старше 18 лет. Опрос не проводился в автономной республике Крым, а в Луганской и Донецкой областях исследование проходило только на подконтрольной Киеву территории.

