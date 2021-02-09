Партия «Оплот России» ликвидирована по решению Верховного суда

Верховный суд РФ полностью удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации Объединённой партии людей ограниченной трудоспособности «Оплот России», сообщает ТАСС.

Ранее ведомство начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации не принимали участия как в выборах в Госдуму, так и в выборах губернаторов или президента. Согласно действующему законодательству, Минюст направляет соответствующее обращение в Верховный суд, который должен ликвидировать такую организацию.

В суде отметили, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Верховному суду совместно с Минюстом проработать вопрос о создании в стране суда по правам человека, сообщает Газета.ру.

