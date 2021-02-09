Партия «Оплот России» ликвидирована по решению Верховного суда
Верховный суд РФ полностью удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации Объединённой партии людей ограниченной трудоспособности «Оплот России», сообщает ТАСС.
Ранее ведомство начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации не принимали участия как в выборах в Госдуму, так и в выборах губернаторов или президента. Согласно действующему законодательству, Минюст направляет соответствующее обращение в Верховный суд, который должен ликвидировать такую организацию.
В суде отметили, что решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Верховному суду совместно с Минюстом проработать вопрос о создании в стране суда по правам человека, сообщает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- В Минэкономразвития назвали причины роста цен на продукты
- Песков прокомментировал заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
- ВОЗ: Попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно
- Песков прокомментировал санкции против сотрудников администрации президента
- Песков оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru