Стартовал проект «Марафон идей» партии «Новые люди»

Политическая партия «Новые люди» дала старт федеральному проекту «Марафон идей». В его рамках каждый россиянин может внести предложения по улучшению жизни в своем городе, регионе или стране. Самые актуальные из них войдут в официальную программу партии, заявил председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.

«Эти идеи могут быть не только про то место, где мы живем, но и идеи в образовании, медицине, экономике, устройстве политической, судебной системы, - в том, что и есть наша жизнь. С 15 марта по 15 апреля мы делаем большой проход по России, где будет очное подведение итогов, награждение людей, которые предложили самые интересные идеи. Самые сильные, «вкусные» и полезные идеи для страны войдут в программу партии, которая будет редактироваться», - сказал он.

В партии заявили, что «Марафон идей» станет мозговым штурмом всероссийского масштаба. Он поможет найти самые важные точки приложения сил партии для решения реальных проблем.

Принять участие в «Марафоне» смогут все желающие. Для этого достаточно сделать пост о своем предложении в соцсетях или заполнить заявку на партийном сайте. Авторы самых перспективных проектов получат на их реализацию по 300 тысяч рублей.

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее председателем стал основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. На региональных выборах осенью прошлого года «Новые люди» вошли в законодательные собрания четырех российских регионов. А на выборах в городскую думу Томска партия набрала более 15% голосов.

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ФОТО: пресс-слежба партии "Новые люди"
ТЕГИ:Политика
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