Партия экс-канцлера Австрии Курца победила на выборах
В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов, однако уже известно, что большинство мест получит Консервативная Австрийская народная партия, которую возглавляет бывший канцлер Себастьян Курц.
Партия Курца получила 38,4% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия (21,5%), замкнула первую тройку Австрийская партия свободы (17,3% голосов). На четвертом месте партия «Зеленых» (12,4%), на пятом – «Новая Австрия» с 7,4%, сообщает Газета.ру.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Курца с победой и пожелал сформировать «новое дееспособное федеральное правительство», сообщает РИА ФАН.
Курц был отправлен в отставку после того, как в СМИ попала информация о том, что вице-канцлер Ханйц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице с племянницей российского олигарха. Та якобы посулила ему победу на выборах в обмен на предоставление части госзаказов в области строительства.
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