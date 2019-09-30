Партия экс-канцлера Австрии Курца победила на выборах

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Курца с победой и пожелал сформировать «новое дееспособное федеральное правительство», сообщает РИА ФАН.

Курц был отправлен в отставку после того, как в СМИ попала информация о том, что вице-канцлер Ханйц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице с племянницей российского олигарха. Та якобы посулила ему победу на выборах в обмен на предоставление части госзаказов в области строительства.

