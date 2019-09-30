Партия экс-канцлера Австрии Курца победила на выборах

30 сентября 201909:10

В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов, однако уже известно, что большинство мест получит Консервативная Австрийская народная партия, которую возглавляет бывший канцлер Себастьян Курц.

Партия Курца получила 38,4% голосов, на втором месте Социал-демократическая партия (21,5%), замкнула первую тройку Австрийская партия свободы (17,3% голосов). На четвертом месте партия «Зеленых» (12,4%), на пятом – «Новая Австрия» с 7,4%, сообщает Газета.ру.

РАН: Благодаря Курцу Австрия остаётся действительно нейтральной страной

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил Курца с победой и пожелал сформировать «новое дееспособное федеральное правительство», сообщает РИА ФАН.

Курц был отправлен в отставку после того, как в СМИ попала информация о том, что вице-канцлер Ханйц-Кристиан Штрахе встречался на Ибице с племянницей российского олигарха. Та якобы посулила ему победу на выборах в обмен на предоставление части госзаказов в области строительства.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:АвстрияСебастьян КурцВыборы