Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Москве по результатам обработки 99,81% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Второе место у КПРФ - 22,66%. ТОП-3 замыкает партия «Справедливая Россия - За правду» - 7,34%. Кроме того, необходимый для прохода в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели партия «Новые люди» (7,09%) и ЛДПР (7,08%).

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов будут оглашены в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА ФАН.

