Партию Юлии Тимошенко лишили госфинансирования

Партию «Батькивщина» бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) лишили госфинансирования. Об этом сообщает пресс-служба киевского Окружного административного суда.

НАПК обнаружило ряд нарушений в работе партии, в частности, несоответствие размеров взносов доноров их доходам, отсутствие отчёта одного из отделений «Батькивщины», несоответствие сроков договоров партии с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен.

«Батькивщина» намерена оспорить решение агентства и уже подала иск, в котором просит признать противоправными действия работников НАПК при вынесении заключения о результатах анализа отчёта партии. Кроме того, партия Юлии Тимошенко требует отменить приказ агентства о приостановке госфинансирования за четвёртый квартал этого года.

Отмечается, что НАПК может восстановить финансирование «Батькивщины» в случае устранения всех нарушений.

