Парламентские выборы в Киргизии перенесли на 2021 год
Депутаты парламента Киргизии решили перенести повторные парламентские выборы на весну 2021 года, передаёт ТАСС.
На состоявшемся 22 октября в Бишкеке внеочередном заседании парламента был принят проект закона, который предполагает сначала процедуру реформы избирательной системы. Депутаты ожидают, что она завершится весной 2021 года, после чего будут объявлены сроки выборов президента и парламента.
Массовые протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека и захватили правительственные здания. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.
Выборы нового президента состоятся ориентировочно 17 января 2021 года, а выборы парламента изначально были запланированы на 20 декабря 2020 года.
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