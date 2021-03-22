Парламент непризнанного Косова поддержал состав нового кабмина
Парламент непризнанного государства Косово поддержал сформированное правительство под руководством главы праворадикального движения "Самоопределение" Альбина Курти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал RTK.
За Курти проголосовали 67 из 120 депутатов парламента Косово. Еще 30 выступили против. Оппозиционные коалиции отказалась голосовать, ее члены покинули зал заседаний.
Внеочередные парламентские выборы в Косово были организованы 14 февраля. Движение Курти по результатам голосования получило 58 из 120 депутатских мандатов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Белов одобрил предложение установить памятник погибшим от COVID-19
- Лера Кудрявцева сообщила о своей госпитализации
- Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС
- МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области
- Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам лишения свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru