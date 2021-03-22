Парламент непризнанного Косова поддержал состав нового кабмина

Парламент непризнанного государства Косово поддержал сформированное правительство под руководством главы праворадикального движения "Самоопределение" Альбина Курти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал RTK.

За Курти проголосовали 67 из 120 депутатов парламента Косово. Еще 30 выступили против. Оппозиционные коалиции отказалась голосовать, ее члены покинули зал заседаний.

Внеочередные парламентские выборы в Косово были организованы 14 февраля. Движение Курти по результатам голосования получило 58 из 120 депутатских мандатов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПарламентВыборыКосово
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