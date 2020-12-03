Парламент Молдавии сократил полномочии президента
Парламент Молдавии проголосовал в окончательном чтении за проект закона о переподчинении себе Службы информации и безопасности из-под ведения президента. Документ поддержал 51 народный избранник, озвучил результаты заместитель председателя законодательного органа Влад Батрынча в ходе прямой трансляции.
Законопроект инициировала Партия социалистов действующего президента Игоря Додона. Избранная новым главой государства Майя Санду обвинила в связи с этим своего политического соперника в попытке «узурпации власти».
Решение депутатов вызвало всплеск возмущения со стороны парламентской оппозиции. Её представители попытались ранее заблокировали трибуну, однако отменить решение они не имеют возможности.
Сторонники Санду организовали акцию в её поддержку в центре Кишинёва, заблокировав движение. Власти призывают протестующих соблюдать общественный порядок и меры защиты от коронавируса, отмечает NEWS.RU. К митингу присоединились оппозиционные депутаты.
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