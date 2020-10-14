Парламент Киргизии утвердил выпущенного из тюрьмы Жапарова премьером

Парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) утвердил сегодня Садыра Жапарова в должности главы правительства. Кандидатура была выдвинута коалиционным большинством. Народные избранники поддержали его единогласно, передает РИА ФАН.

Кроме того, депутаты одобрили состав, программу и структуру кабинета министров, отмечает RT.

До сих пор Жапаров был временно исполняющим обязанности премьер-министра. Он занял это пост на фоне массовых волнений, после того как был выпущен из тюрьмы митингующими.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили правительственные здания.

Центризбирком отменил итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Действующий на тот момент премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ушли в отставку.

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Фото: facebook.com/kenesh.kg
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