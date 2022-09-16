Парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию о сроке президентства и переименовании столицы
Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию республики о введении семилетнего срока полномочий президента и переименовании столицы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Высший представительный орган власти одобрил поправки в первом чтении.
Изменения предполагают, что президент Казахстана сможет избираться лишь один раз сроком на семь лет. Эту норму нельзя будет изменить в будущем, пишет Ura.ru.
Также парламент республики принял решение вернуть столице Нур-Султану прежнее название — Астана. Ранее с таким предложением выступила группа депутатов, президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу, напоминает телеканал «360».
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