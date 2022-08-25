Парламент Испании утвердил план по экономии газа, подготовленный правительством. Об этом сообщает агентство EFE.

Согласно плану, снижение потребления газа будет происходить по рекомендациям ЕС. Целью является - избежание дефицита газа в предстоящий зимний период.

Так, юрлицам и госучреждениям рекомендуется не охлаждать летом помещения ниже 27 градусов, а зимой отапливать максимум до 19 градусов. Кроме того, на ночь с 22 часов вечера выключать освещение витрин.

Такие меры, как ожидаются, позволят сократить потребление газа на 7%.