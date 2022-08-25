Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Парламент Испании утвердил план по экономии газа, подготовленный правительством. Об этом сообщает агентство EFE.

Согласно плану, снижение потребления газа будет происходить по рекомендациям ЕС. Целью является - избежание дефицита газа в предстоящий зимний период.

Так, юрлицам и госучреждениям рекомендуется не охлаждать летом помещения ниже 27 градусов, а зимой отапливать максимум до 19 градусов. Кроме того, на ночь с 22 часов вечера выключать освещение витрин.

Такие меры, как ожидаются, позволят сократить потребление газа на 7%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияГаз
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