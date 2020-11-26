Парламент Армении отказался отменить военное положение в республике
Депутаты парламента Армении проголосовали против отмены военного положения в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
По словам вице-спикера парламента Алена Симоняна, за отмену проголосовали 36, против — 56 парламентариев.
Правящая фракция армянского парламента «Мой шаг» отметила, что по условиям соглашения о прекращении военных действий в Карабахе армянская сторона получила более 500 километров границы с Азербайджаном. По мнению парламентариев, в связи с этим необходимо обеспечить безопасность республике.
Кроме того, депутаты считают, что угроза возобновления войны с Азербайджаном сохраняется, отмечает RT.
Военное положение в Армении ввели 27 сентября в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Также в республике была объявлена всеобщая мобилизация.
Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По его условиям, в регионе разместятся российские миротворцы, а Баку и Ереван обязаны прекратить военные действия и обменяться военнопленными.
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