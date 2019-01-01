Памфилова: ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Перепроверка подписей в поддержку уже зарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу не прописана в российском законодательстве. Об этом заявила в интервью «Коммерсант FM» председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она призвала подавать в суд, если у кого-то из политических конкурентов есть для этого факты и доказательства.
Как отмечает АГН «Москва», согласно федеральному законодательству, такая перепроверка может быть организована исключительно по решению судебной инстанции. В российской столице зарегистрировано 233 кандидата в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября. Отказано в регистрации 57 кандидатам.
От трех парламентских партий на выборы больше всего идут от ЛДПР - 45 кандидатов, от КПРФ - 44 кандидата, от «Справедливой России» - 40. Кроме того, в качестве кандидатов зарегистрированы представители «Яблока», «Коммунистов России», «Родины», «Зеленых» и Партии роста.
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