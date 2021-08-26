Памфилова прокомментировала исключение Шлоссберга из списка «Яблока» на выборах в Госдуму
Центризбирком (ЦИК) РФ заявил, что регистрация Льва Шлоссберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка партии «Яблоко» отменена в связи с вступившим в силу решением Мосгорсуда, сообщает пресс-служба ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что была обязана обеспечить исполнение судебного решения, «исходя из строгого соблюдения закона».
«Уважая решение суда, позволю себе высказать свою личную позицию: зная Льва Марковича... как убежденного противника так называемого «умного голосования» и жёсткого принципиального политического оппонента Навального и его сторонников, никак не могу считать, что он каким-то образом имеет отношение к экстремизму», - заявила Памфилова.
Ранее Шлосберг в своём Telegram-канале рассказал, что Мосгорсуд отменил его регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы, сообщает Ura.ru. Политика посчитали причастным к деятельности экстремистской организации, так как его задержали и оштрафовали за участие в незаконной акции сторонников Навального 23 января.
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