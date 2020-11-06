Памфилова предложила Путину развести избирательный и учебный процессы

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила Владимиру Путина обсудить разведение избирательного и учебного процессов. По её мнению, это необходимо сделать, поскольку почти половина участков расположены в школах. В результате, проведение выборов в учебное время вызывает неудобства, отмечает РБК.

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А ранее глава Центризбиркома предлагала перенести единый день голосования в России, который сейчас установлен на второе воскресенье сентября, на апрель - тогда школьники традиционно уходят на каникулы. Памфилова объяснила, что принятие в России процедуры многодневного голосования повлечет неудобства для учебных заведений.

Кроме того, по словам Памфиловой, предстоящие парламентские выборы в России будут очень сложными. Об этом она заявила на встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к очередной выборной кампании.

Выборы в Госдуму намечены на 2021 год.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ШколыИзбирательные УчасткиВыборыЭлла Памфилова
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