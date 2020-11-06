Памфилова предложила Путину развести избирательный и учебный процессы

А ранее глава Центризбиркома предлагала перенести единый день голосования в России, который сейчас установлен на второе воскресенье сентября, на апрель - тогда школьники традиционно уходят на каникулы. Памфилова объяснила, что принятие в России процедуры многодневного голосования повлечет неудобства для учебных заведений.

Кроме того, по словам Памфиловой, предстоящие парламентские выборы в России будут очень сложными. Об этом она заявила на встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, ЦИК уже начал готовиться к очередной выборной кампании.

Выборы в Госдуму намечены на 2021 год.

