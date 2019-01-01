Памфилова: митинги не могут влиять на решения ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отвергла давление со стороны организаторов несанкционированных митингов в поддержку предложения зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы. Как подчеркнула председатель ЦИК, это никоим образом не влияет на решения комиссии. Как отмечает АГН «Москва», об этом она сообщила во время встречи с независимыми кандидатами.

По словам Памфиловой, Центризбирком не политический орган, а правоприменительный, который обеспечивает контроль за соблюдением законодательства региональными и местными комиссиями.

В качестве кандидатов в Мосгордуму зарегистрированы 233 человека. Всего же свои кандидатуры выдвигали 426 претендентов. До этапа проверки подписей в окружных избирательных комиссиях добрались 290. Выборы депутатов Мосгордумы назначены на 8 сентября.

