Палата представителей США предложила ужесточить санкции против госдолга РФ
Палата представителей США поддержала поправку, которая ужесточает санкции против государственного долга России. Соответствующие поправки внесены в проект оборонного бюджета на 2022 год, передает РИА Новости.
Нижняя палата Конгресса США намерена запретить американским гражданам заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Данное решение внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман.
Также в палате представителей предложили вменить в обязанности американской разведки анализ возможного вмешательства иностранных структур в американские выборы. Кроме того, в случае одобрения поправок президент США должен будет решать вопрос о продлении или снятии ограничительных мер в отношении государства, подозреваемого во вмешательстве.
Глава Минфина Андрей Силуанов ранее заявил, что российский госдолг остается одним из самых надежных и низкорискованных в мире. Спрос на российские облигации сохраняется,несмотря на введенные США рестрикции.
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