Палата представителей США предложила ужесточить санкции против госдолга РФ

Нижняя палата Конгресса США намерена запретить американским гражданам заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Данное решение внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман.

Также в палате представителей предложили вменить в обязанности американской разведки анализ возможного вмешательства иностранных структур в американские выборы. Кроме того, в случае одобрения поправок президент США должен будет решать вопрос о продлении или снятии ограничительных мер в отношении государства, подозреваемого во вмешательстве.

Глава Минфина Андрей Силуанов ранее заявил, что российский госдолг остается одним из самых надежных и низкорискованных в мире. Спрос на российские облигации сохраняется,несмотря на введенные США рестрикции.