Отзеркалили: Москва высылает двух сотрудников посольства Болгарии

Российская Федерация высылает двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. О таком решении объявило министерство иностранных дел РФ.

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства, этот шаг стал ответной «зеркальной» мерой на высылку Софией в сентябре двоих заместителей Торгового представителя России. На Смоленской площади подчеркнули, что этот недружественный шаг болгарской стороны был ничем не обоснован.

Нота об объявлении двоих болгарских дипломатов «persona non grata» вручена послу республики в Москве Атанасу Крыстину, для чего он был приглашён в МИД РФ, уточняет Газета.ру.

Власти Болгарии объяснили высылку российских дипломатических работников подозрением в шпионской деятельности.

