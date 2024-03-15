«Ответственное событие»: Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента
Владимир Путин обратился к россиянам с призывом проголосовать на выборах президента РФ.
«Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие», - сказал глава государства.
Президентские выборы в стране проводятся восьмой раз, в этом году они назначены на 17 марта. Голосование началось 15 марта и продолжится три дня. В 29 регионах страны у граждан будет возможность проголосовать онлайн.
В выборах участвуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru