Отставка начальника московской полиции

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал рапорт об отставке. Как стало известно РБК, рапорт пока не подписан. Но кандидат на замену уже назван: утверждается, что им станет начальник управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы генерал-майор Игорь Зиновьев.

Официальной причиной отставки 56-летнего Сергея Плахих с поста начальника столичной полиции называется выход на пенсию. Службу он начал еще в советской милиции в 1985 году в Киргизской ССР. Нынешний пост Плахих занял в конце декабря 2017 года.

Едва ли не самым громким проколом столичной полиции стало задержание журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова летом прошлого года. Скандал вышел такой, что удивил даже видавших виды. Подброшенные наркотики, фотографии изъятого в ходе обыска по месту жительства журналиста, которые, как потом выяснилось, были вообще из другого дела, откровенная ложь пресс-службы… История стоила должностей нескольким высокопоставленным полицейским столичного УМВД, а пятеро непосредственных участников задержания Голунова сами сейчас под следствием. Их подозревают в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.



Само собой, скандал запустил целую цепочку кадровых изменений в руководстве городской полиции. Продолжатся они и сейчас, в том числе в ряде административных округов. Так, генерал-майор Анатолий Фещук, который сейчас возглавляет управление полиции по Северо-Западному административному округу, возглавит УВД по ЗАО – то самое, которое «отличилось» в деле Голунова, а его прежнего начальника генерала Андрея Пучкова уволили как раз за незаконное преследование журналиста. Вслед за Пучковым ушел в отставку по выслуге лет его зам полковник Игорь Петухов. С тех пор временно исполняет обязанности руководителя управления полковник Денис Маслов. Замену предстоит найти и начальнику УМВД по ЦАО Зиновьеву, которого, напомним, прочат во главу всей столичной полиции.

Что же касается отставки с поста начальника столичной полиции Сергея Плахих, то ее вряд ли стоит считать прямым последствием дела Голунова. К тому же, как стало известно «Коммерсанту», корни отставки могут крыться в отказе Плахих от должности в центральном аппарате МВД, которая была ему предложена. По сведениям издания, речь шла об экспертно-криминалистическом центре министерства, которым сейчас руководит генерал-лейтенант Алексей Шишко. Последний, как предполагалось, также должен был получить другое назначение. Истинные причины отказа генерала Плахих от новой должности знает, скорее всего, он один.

