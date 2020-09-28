Отряд добровольцев из езидов создан в Армении для отправки в Карабах

Отряд добровольцев, состоящий из езидов, создан в Армении для отправки в Карабах, передает РИА Новости слова депутата Национального собрания Армении от езидской общины Рустама Бакояна.

"Вчера вечером мы у храма езидов в селе Акналич сформировали езидский добровольческий отряд и готовы сегодня направиться в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для защиты нашей общей родины", - сказал Бакоян в ходе обсуждения проекта заявления парламента с осуждением действий Азербайджана в Карабахе.

СМИ: Добровольцы из РФ готовы отправиться на войну в Карабах

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло в субботу, 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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