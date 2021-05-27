«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Движение «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) объявила о прекращении своей деятельности в России.

Все отделения организации в регионах будут ликвидированы, а все члены — исключены, передает «Интерфакс».

Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров пояснил, что движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии парламентских выборов.

«Госдума принимает закон, по которому сторонников «Открытки» могут посадить на шесть лет просто за убеждения (ужесточение статьи 284.1 УК РФ – НСН). Нам не нужны новые штрафы и новые уголовные дела против наших сторонников, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил Пивоваров.

«Открытая Россия» учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, пишет «Свободная пресса».

