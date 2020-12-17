«От слов к делу!» Путин призвал международное сообщество помочь беженцам из Карабаха
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня.
"Мы очень рассчитываем на то, что международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации. Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу", - отметил глава государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru