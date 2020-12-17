«От слов к делу!» Путин призвал международное сообщество помочь беженцам из Карабаха

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня.

"Мы очень рассчитываем на то, что международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации. Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу", - отметил глава государства.

