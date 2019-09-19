Осипов вступил в должность главы Забайкалья

Александр Осипов, уверенно выигравший выборы в единый день голосования, официально вступил сегодня в должность губернатора Забайкальского края. Торжественная церемония состоялась в большом зале читинского Дома офицеров, передает RT. Глава региона произнёс присягу.

Как отмечает ТАСС, на церемонии среди гостей присутствовали главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Игорь Цветков, замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков, федеральные депутаты, а также народны избранники Законодательного собрания Забайкалья, представители общественности и духовенства.

В ходе выборов Александра Осипова поддержали почти 90% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 35,07%. Досрочные выборы главы Забайкалья были проведены из-за отставки предыдущего губернатора Ждановой.

