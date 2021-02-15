«Ошиблись». Медведев заявил, что не участвовал в акции с фонариками

Заместитель главы Совета безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что он не участвовал в акции с фонариками в поддержку Алексея Навального.

Накануне Медведев в своем Instagram выложил фотографии с фонарями, подписав изображения: «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег».

Комментаторы поинтересовались, не являются ли эти снимки формой поддержки российского оппозиционера, передает Ura.ru.

Сам Медведев ответил на это в соцсети, что не участвовал в акции.

«Ошиблись. Это в поддержку настоящей русской зимы», - написал замглавы Совбеза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцияДмитрий Медведев
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