Осенённые президентом: Единороссы пойдут на выборы с тезисами Путина
«Единая Россия» использует в качестве основы своей предвыборной парламентской кампании инициативы, которые президент РФ Владимир Путин перечислил сегодня в своём послании Федеральному собранию.
Речь идёт о поддержке семей с детьми, молодых родителей, беременных, жителей села, повышении уровня медицинской помощи и доступности лекарств. Как заявили URA.RU в пресс-службе партии, аналогичные направления, требующие внимания, поднимала сама политическая сила и просила главу государства поддержать их.
Послание президента открывает новый этап развития страны, прокомментировал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Воплощение в жизнь положений послания будет обсуждаться завтра на заседании программной комиссии партии.
Владимир Путин в ходе ежегодного послания, в частности, объявил о поддержке неполных семей. С 1 июля детям, которых воспитывает только один родитель, в возрасте от 8 до 16 будет назначена выплата в 5600 рублей. Беременным женщинам в трудном материальном положении установят ежемесячную выплату по 6350 рублей.
Кроме того, президент предложил до конца текущего года обеспечить оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка, отмечает «Свободная пресса».
В качестве единоразовой меры поддержки Путин объявил о выплате в августе по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка школьного возраста.
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