Осенённые президентом: Единороссы пойдут на выборы с тезисами Путина

Владимир Путин в ходе ежегодного послания, в частности, объявил о поддержке неполных семей. С 1 июля детям, которых воспитывает только один родитель, в возрасте от 8 до 16 будет назначена выплата в 5600 рублей. Беременным женщинам в трудном материальном положении установят ежемесячную выплату по 6350 рублей.

Кроме того, президент предложил до конца текущего года обеспечить оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет в размере 100% от заработка, отмечает «Свободная пресса».

В качестве единоразовой меры поддержки Путин объявил о выплате в августе по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка школьного возраста.

