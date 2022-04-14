Орешкин заявил об увеличении социальных платежей в ближайшее время

Социальные расходы госбюджета будут внепланово увеличены в ближайшее время. Такое заявление сделал помощник президента Максим Орешкин, передает ТАСС.

Согласно его словам, будут проиндексированы прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, пенсии. Орешкин отметил, что увеличение соцвыплат поддержит наименее обеспеченные слои населения.

Помощник президента также отметил, что в стране профицит бюджета по итогам первого квартала, дефицита продуктов не наблюдается.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные ПенсииОрешкин
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