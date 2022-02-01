Орбан заявил, что не увидел на встрече с Путиным агрессии в отношении Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не увидел агрессивных намерений в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о том, верит ли он в заявления о вероятном нападении РФ на Украину. По словам Орбана, Путин на встрече был спокоен и указал на то, что требования РФ по безопасности нормальны и должны стать основой для диалога.
Орбан заявил, что согласен с позицией Путина и добавил, что не думает, что произойдёт «что-то резкое». Кроме того, венгерский премьер отметил, что санкции против РФ вредят Будапешту больше, чем Москве. Он пояснил, что РФ создала импортозамещение в тех отраслях, куда Венгрия ранее поставляла свои товары.
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