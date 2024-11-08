Орбан выпил водки в честь победы Трампа на выборах президента
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки в честь победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом венгерский политик рассказал на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества.
Орбан напомнил, что обещал выпить шампанского, когда победит Трамп.
«Я был в Бишкеке (на саммите Организации тюркских государств (ОТГ). — НСН), там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — подчеркнул премьер Венгрии.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп одержал победу, обойдя свою соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис, отмечает Ura.ru.
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