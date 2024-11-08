Орбан выпил водки в честь победы Трампа на выборах президента

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» продлилось 4 часа 8 минут

17 украинских беспилотников нейтрализовали над четырьмя регионами России

Команда Дональда Трампа до сих пор не подписала бумаги о передачи власти с администрацией Джо Байдена

В России могут ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

Правосудие Аргентины впервые вынесло вердикт по делу об экоциде