Орбан: Руководство ЕС должно смениться
Нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Как отметил политик, несколько выбранных руководством ЕС проектов — «зеленый переход», политика устойчивого развития, военная и санкционная политика — провалились.
«Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», — подчеркнул Орбан.
Премьер Венгрии также напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Будапешт не получит денег ЕС из-за своей миграционной и гендерной политики. Орбан подчеркнул, что система верховенства закона и условностей стала инструментом политического шантажа.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрии необходимо политически «оккупировать Брюссель», чтобы сохранить свою свободу и суверенитет, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru