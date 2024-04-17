Орбан: Руководство ЕС должно смениться

Нынешнее руководство Евросоюза должно подать в отставку, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Как отметил политик, несколько выбранных руководством ЕС проектов — «зеленый переход», политика устойчивого развития, военная и санкционная политика — провалились.

«Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, а нам нужны новые лидеры», — подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии также напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Будапешт не получит денег ЕС из-за своей миграционной и гендерной политики. Орбан подчеркнул, что система верховенства закона и условностей стала инструментом политического шантажа.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрии необходимо политически «оккупировать Брюссель», чтобы сохранить свою свободу и суверенитет, напоминает «Свободная пресса».

