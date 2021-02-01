Опубликовано видео встречи сотрудника ФБК с предполагаемым агентом британской разведки

ФСБ обнародовала видеозапись встречи исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Владимира Ашуркова и бывшего британского дипломата Джеймса Уильяма Томаса Форда. Ролик опубликовал телеканал RT.

Видеозапись датирована 2012 годом. По данным RT, Ашурков запрашивает данные о связи олигархов и членов российского правительства. Также сотрудник ФБК заявляет, что Великобритания — ключевое государство Европы, которое может повлиять на Россию.

Кроме того, как отмечает RT, «несмотря на намёки Ашуркова» британский дипломат не обещает прямой финансовой помощи.

По данным ФСБ, Джеймс Уильям Томас Форд, экс-второй секретарь по политическим вопросам посольства Британии в России — «тайный агент MI6». В ведомстве считают, что резиденты британской разведки продолжают сотрудничество с российской оппозицией. В частности, британские спецслужбы обеспечивают грантами и поддерживают различные некоммерческие организации.

