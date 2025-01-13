Опубликовано видео «Прямой линии» Путина с украинцами

Журналист Павел Зарубин опубликовал фрагмент видео с «Прямой линии» президента России Владимира Путина с гражданами Украины, сообщает RT.

Оно датировано 2004 годом. Эфир с главой государства во время его официального визита в Киев на торжества по случаю 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков транслировали три крупнейших украинских телеканала.

Визит Путина состоялся за несколько дней до начала выборов президента Украины.

