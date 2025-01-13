Опубликовано видео «Прямой линии» Путина с украинцами
13 января 202503:31
Журналист Павел Зарубин опубликовал фрагмент видео с «Прямой линии» президента России Владимира Путина с гражданами Украины, сообщает RT.
Оно датировано 2004 годом. Эфир с главой государства во время его официального визита в Киев на торжества по случаю 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков транслировали три крупнейших украинских телеканала.
Визит Путина состоялся за несколько дней до начала выборов президента Украины.
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- Опубликовано видео «Прямой линии» Путина с украинцами
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru