Опрос: Жители Брайтон-Бич поддержали Трампа
Русскоязычные жители Бруклина в Брайтон-Бич заявили, что проголосовали за действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, который проводил опрос местных жителей.
Отмечается, что опрос проводился у избирательного участка Брайтон-Бич, основным населением которого является русскоязычное население.
Как пишет агентство, стандартно Нью-Йорк поддерживает кандидата Демократической партии. Однако, жители Брайтон-Бич в большинстве заявили о поддержке Трампа.
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