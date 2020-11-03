Опрос: Жители Брайтон-Бич поддержали Трампа

Отмечается, что опрос проводился у избирательного участка Брайтон-Бич, основным населением которого является русскоязычное население.

Как пишет агентство, стандартно Нью-Йорк поддерживает кандидата Демократической партии. Однако, жители Брайтон-Бич в большинстве заявили о поддержке Трампа.

