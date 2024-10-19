Опрос: Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп опережает соперницу от демократов Камалу Харрис в семи колеблющихся штатах. Об этом сообщает портал RealClearPolitics со сслылкой на анализ последних опросов.
В текущем году колеблющимися считают штаты Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Невада. Они не имеют тенденции стабильно голосовать за кандидатов от Республиканской либо Демократической партии.
Всего в перечисленных штатах 48,3% респондентов готовы поддержать Трампа, а 47,5% — Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru