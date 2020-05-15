Опрос: Около 72% россиян позитивно восприняли обращение президента

Около 72% российских граждан позитивно восприняли обращение президента Владимира Путина от 11 мая. Соответствующие результаты опроса предоставила компания «Инсомар», занимающаяся маркетинговыми исследованиями.

Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам страны. Тема выступления была посвящена санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новых мерах поддержки жителей и экономики.

В компании заявили, что выступление президента у большинства вызвало положительные эмоции, в том числе надежду (32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность (19%). Среди отрицательных эмоций лидировали разочарование (13%) и беспокойство (10%). Согласно данным опроса компании, 75% россиян считают, что у президента есть понимание реальной экономической ситуации в государстве.

В компании отметили, что в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек. Опрос проводился по телефону 14 мая.



