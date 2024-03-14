Опрос: 53% россиян поддерживают электронное голосование на выборах президента
14 марта 202409:39
Большая часть россиян (53%) поддерживает проведение дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ, следует из опроса ВЦИОМ.
Данный метод, по мнению респондентов, облегчает процесс участия в выборах. Отмечается, что электронное голосование расширяет круг избирателей в условиях современного ритма жизни. Основной плюс формата – удобство, уверены граждане.
Также 65% опрошенных считают, что электронное голосование повысит прозрачность и надежность процесса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru