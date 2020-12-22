Оппозиция заблокировала в Ереване здания правительства и генпрокуратуры Армении

Армянская оппозиция вышла на очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Полиция оцепила расположенные на площади Республики в Ереване правительственные здания. Участники протестной акции начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении, подошли к министерству юстиции. Отмечается, что силовики и митингующие ведут себя сдержанно.

В митинге участвуют представители семнадцати оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины», гражданские активисты, сообщает RT. Всего на протестную акцию вышли несколько тысяч человек, которые обвиняют Пашиняна в сдаче территорий в Нагорном Карабахе, а также гибели армянских военнослужащих.

Бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил журналистам, что Пашинян «сделал всё, чтобы началась война и не остановил ее, когда были такие предложения».

Оппозиция считает, что трёхстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Пашиняном, по сути, стало капитуляцией. Согласно документу, который вступил в силу 10 ноября, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.

Ранее Пашинян заявил, что покинет свой пост только «на основании надёжных результатов волеизъявления народа», а любые другие попытки сменить власть обречены на неудачу.

