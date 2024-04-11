Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Южной Корее

Оппозиционная «Демократическая партия Тобуро» и дочернее объединение «Демократический альянс Тобуро» по итогам обработки всех 100% бюллетеней одержали уверенную победу на парламентских выборах в Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.

Отмечается, что победители получают 175 из 300 мест в южнокорейском национальном собрании. При этом пропрезидентская партия «Гражданская сила» и дочерняя «Будущее граждан» получит всего 108 мест, «Инновационная партия Чо Гука» — 12 мандатов, «Новая партия реформ» — три места. По одному мандату имеют «Новое будущее» и «Прогрессивная партия».

«Демократическая партия» сохранила доминирующее положение в южнокорейском парламенте. Однако политическое объединение не набрало более двух третей мест в национальном собрании, чтобы преодолевать вето президента.

Явка избирателей на выборах в парламент составила 67%, это самый высокий результат в истории страны, пишет Ura.ru.

