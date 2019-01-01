Оппозиционеры Соловьев и Клочков попались на сдаче подписей покойников

Юрист, член Общественной палаты России, общественный деятель Илья Ремесло в своем Telegram-канале сообщил еще о двух кандидатах в депутаты Мосгордумы, которые предоставили подписи умерших избирателей.

Речь идет об оппозиционерах Дмитрие Клочкове и Александре Соловьеве. По данным Ильи Ремесло, у Клочкова в подписном листе есть подпись человека, скончавшегося в 2005 году. В качестве доказательства общественный деятель продемонстрировал справку о смерти этого гражданина и фото его могилы.



В листе у Соловьева также есть «мертвые души». В частности, мужчина, умерший в 2017 году, чья подпись была поставлена за кандидата.

По словам общественного деятеля, «оппозиция рисовала подписи» и посоветовал главе штаба Любови Соболь Леониду Волкову «написать явку с повинной и извиниться перед родственниками покойных».

Ранее при проверке достоверности собранных кандидатами в депутаты Мосгордумы было выявлено, что 50 из 300 случайно выбранных подписей принадлежат умершим людям. Такие нарушения были зафиксированы у Любови Соболь, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова, Андрея Бабушкина. Позднее эти данные подтвердил и член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.





