Депутат Госдумы Чепа: Турция не должна соглашаться на «серые» схемы Киева по зерну

«Это нарушает договоренности о зерновой сделке и создает определенные опасности как и для коммерсантов, так и для контроля за теми грузами, что будут перевозиться. У нас претензии не только к Турции, а ко всем участникам, сделка срывается, стороны не хотят исполнять сделку в том виде, в котором были достигнуты договоренности. Трудно сказать сейчас, согласится ли Турция на такие «серые» схемы Киева. Я думаю, что Турция должна отстаивать хотя бы те позиции и те договоренности, которые оговаривали министры иностранных дел России и Турции на последних переговорах», - отметил Чепа.

Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил, что возобновление зерновой сделки без России несет риски для всех участников.

