Депутат Госдумы Чепа: Турция не должна соглашаться на «серые» схемы Киева по зерну
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что Турция должна отстаивать договоренности, которые были достигнуты министрами иностранных дел двух стран.
Новый маршрут для транспортировки зерна нарушает договоренности с Россией, Турция не должна поддерживать «серые» схемы Киева, сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией. По его словам, Турция в этом вопросе пытается найти золотую середину и минимизировать риски.
«Это нарушает договоренности о зерновой сделке и создает определенные опасности как и для коммерсантов, так и для контроля за теми грузами, что будут перевозиться. У нас претензии не только к Турции, а ко всем участникам, сделка срывается, стороны не хотят исполнять сделку в том виде, в котором были достигнуты договоренности. Трудно сказать сейчас, согласится ли Турция на такие «серые» схемы Киева. Я думаю, что Турция должна отстаивать хотя бы те позиции и те договоренности, которые оговаривали министры иностранных дел России и Турции на последних переговорах», - отметил Чепа.
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» предупредил, что возобновление зерновой сделки без России несет риски для всех участников.
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