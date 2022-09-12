ООН: Украина зимой может столкнуться с трудностями с электроснабжением

Украина в зимний период может столкнуться с проблемами с электроснабжением. Такое мнение выразили в ООН, передает ТАСС.

В бундестаге заявили, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении

В организации заявили, что прилагают все усилия для минимизации возможных последствий. В частности, ООН поддерживает программы зимовки и защиты населения.

По мнению организации, проблемы с доступом к электричеству коснутся большого числа домохозяйств.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:КиевУкраина
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