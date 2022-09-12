ООН: Украина зимой может столкнуться с трудностями с электроснабжением
12 сентября 202220:44
Украина в зимний период может столкнуться с проблемами с электроснабжением. Такое мнение выразили в ООН, передает ТАСС.
В организации заявили, что прилагают все усилия для минимизации возможных последствий. В частности, ООН поддерживает программы зимовки и защиты населения.
По мнению организации, проблемы с доступом к электричеству коснутся большого числа домохозяйств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Чижов подтвердил завершение своей 17-летней командировки в Брюсселе
- Канада и США заявили о двух самолетах РФ у берегов Аляски
- Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с Ханией
- ООН: Украина зимой может столкнуться с трудностями с электроснабжением
- В белгородском селе Логачевка организовали эвакуацию жителей
- Приложение «Яндекс» на Android сменило название
- Турция проверяет информацию о санкциях против ее банков за сотрудничество с РФ
- В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину «для успеха на поле боя»
- Германия урезала импорт российских товаров
- Финляндия не видит законных оснований для запрета выдачи виз россиянам
12 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru