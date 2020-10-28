ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе
Боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По словам представителя генсека ООН, организация осуждает все атаки по населённым районам Карабаха. По мнению Дюжаррика, им «не может быть оправдания».
Дюжаррик от лица ООН ещё раз призвал стороны конфликта к соблюдению условий перемирия и обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирных населённых пунктов. Стороны конфликта несколько раз заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия на спорной территории продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД республик заключили в Вашингтоне.
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