ОНК: Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в «Лефортово», не имеет претензий по пребыванию в СИЗО. Об этом ТАСС.
Как пишет агентство, губернатор активно читает, находится в бодром настроении. Отмечается, что Фургал находится в камере один. В ОНК отметили, что решается вопрос с заменой в камере телевизора, поскольку стоит нерабочий.
Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и сразу этапировали в Москву. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Глава края своей вины не признаёт.
В Хабаровском крае после задержания Фургала начались массовые акции в его поддержку.
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