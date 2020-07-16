ОНК: Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в «Лефортово», не имеет претензий по пребыванию в СИЗО. Об этом ТАСС.

Политолог: Все заявления Жириновского о защите Фургала – пафос

Как пишет агентство, губернатор активно читает, находится в бодром настроении. Отмечается, что Фургал находится в камере один. В ОНК отметили, что решается вопрос с заменой в камере телевизора, поскольку стоит нерабочий.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и сразу этапировали в Москву. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Глава края своей вины не признаёт.

В Хабаровском крае после задержания Фургала начались массовые акции в его поддержку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Хабаровский КрайСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры