ОНК: Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»

Как пишет агентство, губернатор активно читает, находится в бодром настроении. Отмечается, что Фургал находится в камере один. В ОНК отметили, что решается вопрос с заменой в камере телевизора, поскольку стоит нерабочий.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и сразу этапировали в Москву. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Глава края своей вины не признаёт.

В Хабаровском крае после задержания Фургала начались массовые акции в его поддержку.

