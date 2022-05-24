«Он против нас»: Песков об увольнении российского дипломата в ООН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за военной операции России на Украине, заявил, что «он больше не с нами, скорее он против нас».

Дипломат осуждает действия российского руководства, а они, по мнению Пескова, «поддерживаются практически всем населением нашей страны».

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Накануне Борис Бондарев уволился из постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против военной операции на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

На своей странице в социальной сети LinkedIn (запрещена в России) он пояснил свой уход из системы МИД РФ. По словам Бондарева, ему за все 20 лет дипломатической карьеры еще «никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…» Дипломат считает происходящее преступлением не только против украинского народа, но и против народа России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатООНДмитрий Песков
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