«Он против нас»: Песков об увольнении российского дипломата в ООН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за военной операции России на Украине, заявил, что «он больше не с нами, скорее он против нас».

Дипломат осуждает действия российского руководства, а они, по мнению Пескова, «поддерживаются практически всем населением нашей страны».