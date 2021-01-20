Омбудсмен Украины назвала замороженным процесс обмена пленными в Донбассе
Процесс обмена пленными в Донбассе заморожен, и «ничего не происходит». Об этом на брифинге заявила уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
По словам омбудсмена, вопрос взаимного обмена пленными обсуждается в рамках трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако, как отметила Денисова, прогресса в переговорах нет.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что в среду-четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики могут в одностороннем порядке передать Киеву девять пленных. По словам Денисовой, три человека доставлены в следственный изолятор в Луганске, шесть человек — в Донецке. Их личности не раскрываются.
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